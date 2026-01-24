В Индии зафиксировали вспышку опасного вируса «Нипах»

В Индии произошла очередная вспышка вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом» и не имеющего вакцины или лечения. Органы здравоохранения принимают необходимые меры для ее купирования, пишет The Metro.

Автор статьи заметил, что за последние недели в стране выявлено пять случаев заболевания. В частности, вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

«Предполагается, что медсестра, находящаяся в коме, заразилась инфекцией во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями», — пояснил журналист.

По его данным, эпидемиологи проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них на карантин.

Ранее в Индии неоднократно фиксировались вспышки этого вируса. Так, в сентябре 2021 года вирус выявили в южном штате Керала. Заболевание унесло жизнь 12-летнего мальчика.

В сентябре 2023 года вирус снова был обнаружен в штате Керала, в районе города Кожикоде. В тот раз скончались два человека.

Вирус Нипах впервые зафиксировали в 1998 году в Малайзии, в дальнейшем он постепенно распространился по азиатским странам. В частности, в июне 2021 эксперты Национального института вирусологии Индии обнаружили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.

Разрушительная пандемия и вирусы-мутанты: в РФ оценили прогнозы ученых США на 2026 год

Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. У человека он может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания.

Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию). На сегодняшний день нет ни лекарства, ни вакцины от этого вируса, а уровень летальности достигает от 40% до 75%.