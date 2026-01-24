"Будьте осторожны!": Сийярто резко ответил Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинское правительство пытается вмешиваться в венгерскую политику. Он иронично заметил, что Киев хочет «баллотироваться» на выборах от оппозиционной партии «Тиса». Дипломат предупредил, что Киев «многое потеряет».

В соцсети X Сийярто прокомментировал резкие заявления украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес Будапешта.

По словам Сийярто, Сибига «только что объявил, что украинское правительство участвует в выборах в Венгрии».

«Они баллотируются от партии "Тиса". Господин министр, будьте осторожны! Вы многое потеряете. Больше, чем вы думаете», — предупредил Сийярто.

На этой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не допустит вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет.

Орбан: Европа уже воюет

После этого Сибига нахамил Орбану и обвинил его в связях с Россией.