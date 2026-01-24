Орбан назвал Гренландию куском льда и отметил роль Трампа в НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

Виктор Орбан в ходе выступления в Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1, в шутку назвал Гренландию «куском льда», который Дональд Трамп может положить в свой виски, передает РИА «Новости».

Орбан отметил, что этот «кусок льда» теперь принадлежит Трампу, и происходящее там важно для интересов США в военном плане в рамках НАТО.

Премьер Венгрии добавил, что Североатлантический альянс «исчерпал себя и уже давно не работал», однако благодаря Трампу расходы стран-членов на оборону выросли более чем до 3%. По мнению Орбана, именно Трамп «дал пинка» НАТО и спас организацию, так как действует, а не тратит время на обсуждения.

Он подчеркнул, что на Западе часто саркастически отзываются о Трампе, однако международные институты, которыми руководили европейские академики, за последние 30 лет не достигли значимых результатов. Орбан заявил: «Один человек дал всему этому пинка, и теперь есть результаты».

В ходе недавнего выступления на форуме в Давосе Трамп назвал Гренландию «куском льда» и в речи позже упоминал Исландию, говоря, как могло показаться, о Гренландии.

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не нуждались в поддержке НАТО и не просили помощи у союзников.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.