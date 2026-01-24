Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направились в Израиль после переговоров в Абу-Даби

У спецпосланника США и предпринимателя запланирована встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, стороны обсудят ситуацию в секторе Газа.

Для встречи с высокопоставленными чиновниками еврейского государства в Израиль также прибыл глава Центрального командования США Брэд Купер. Об этом пишет The Times of Israel.

Ранее Вашингтон объявил о начале второго этапа урегулирования конфликта между ХАМАС и Израилем.

Он предполагает разоружение палестинского движения, создание технократической администрации и реконструкцию сектора. Анклав будет восстановлен с нуля. На территории возведут жилые постройки, центры обработки данных и курорты.