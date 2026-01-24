Писториус напомнил Трампу о потерях Германии в Афганистане

Министр обороны Германии Борис Писториус оправдал военных ФРГ, заявив, что 62 солдата и полицейских погибли, выполняя союзнический долг в Афганистане. Так он ответил президенту США Дональду Трампу, обвинившему натовских союзников в бездействии в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую прессу.

На этой неделе Трамп заявил в интервью Fox News, что войска союзников по НАТО — включая Германию — «держались в стороне, вдали от передовой», когда американцы сражались в Афганистане.

В ответ Писториус напомнил, что после нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке американцы обратились за поддержкой к странам НАТО и Берлин отправил свои войска на помощь.

В итоге немецкие военнослужащие находились в Афганистане 19 лет, а Германия «заплатила высокую цену».

«Пятьдесят девять солдат и трое полицейских погибли в боях, в результате терактов или несчастных случаев. Множество раненых до сих пор страдают от последствий тех событий — как физически, так и психологически», — сказал Писториус.

По его словам, Германия глубоко благодарна своей армии за мужество и профессионализм.

Bild: более 60% немцев воспринимают Трампа как угрозу для Германии

Ранее датские военные ветераны заявили, что из-за слов Трампа об Афганистане намерены 31 января приехать в Копенгаген и провести «молчаливую акцию протеста» у посольства США.