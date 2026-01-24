Приоритетом трехсторонних переговоров России, США и Украины было обсуждение возможных параметров окончания конфликта, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

Украинский лидер заметил, что все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Он добавил, что военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу.

«Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время — двухдневные трехсторонние встречи», — разъяснил политик.

По словам Зеленского, делегация США в Абу-Даби предложила обсудить, каким образом могут быть утверждены условия для завершения конфликта и какие меры безопасности для этого потребуются.

Стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

«Я очень ценю, что есть понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом прекращения [противостояния] и обеспечения реальной безопасности», — подчеркнул украинский лидер.

Политик уточнил, что делегации России, США, Украины успели «многое обсудить», а встречи были конструктивными, обсуждения были интенсивными и плодотворными. Он пояснил, что следующие встречи делегаций могут пройти на следующей неделе.