Президент США Дональд Трамп рассказал в беседе с журналистами New York Post, что при захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро значительное роль сыграло некое секретное оружие.

Ранее массмедиа сообщили, что прошлая администрация приобрела у неизвестного поставщика некое импульсное энергетическое оружие, предположительно вызвавшее «гаванский синдром». Журналисты попросили Трампа рассказать о нем подробнее.

«Дезориентатор. Я бы с удовольствием [раскрыл ТТХ устройства], но мне нельзя о нем говорить», — отметил президент США.

По его словам, «Дезориентатор» (Трамп также назвал оружие «Дискомбобулятором») сделал системы противника неработоспособными. Он уточнил, что у венесуэльцев были российские и китайские ракеты ПВО, но ни одна их них не сработала.

Медведев назвал похищение Мадуро американскими военными хамством и мерзостью

По данным газеты, так называемый «Дискомбобулятор» применялся несколько раз, в частности, против расчетов ПВО и против охранников Мадуро.

Один из них, оставшийся в живых, рассказал об особенностях воздействия оружия.

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — заметил очевидец.

Бывший охранник заметил, что у всех бойцов пошла кровь из носа, некоторых даже рвало кровью. Он добавил, что все упали на землю и не могли даже пошевелиться.