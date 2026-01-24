Правительство Венгрии не допустит вступления Украины в Евросоюз, потому что это вызовет войну с Россией, к которой уже ведут подготовку лидеры ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив также, что его правительство не хочет, чтобы венгерская молодежь воевала за Украину против РФ.

"Сейчас в Брюсселе проходят не встречи на высшем уровне, а военные советы. Лидеры Европейского союза решили, что Россия потерпит поражение в войне на украинском фронте. Идет подготовка к войне, и самая большая опасность в нашей жизни заключается в том, что наши дети отправятся в армию и окажутся в военной форме на украинской земле", - сказал Орбан, выступая на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Капошвар на юго-западе страны.

Он подчеркнул, что его правительство видит свою главную задачу в том, чтобы "защитить молодежь и не допустить подобного развития событий".

Глава правительства отметил, что "если бы сегодня Украина стала членом Евросоюза, то ЕС вступил бы в прямой военный конфликт с Россией".

"Поэтому мы не поддерживаем членство Украины в Европейском союзе", - пояснил Орбан, выступление которого транслировалось национальными телеканалами.

Он прокомментировал слова одного из молодых активистов ФИДЕС о том, что тот не хотел бы отправляться на Украину в составе каких-либо военных формирований по инициативе Брюсселя.

Нынешняя встреча активистов правящей партии с Орбаном и членами его правительства стала уже не первой. Подобные мероприятия проводились в других венгерских городах и будут продолжаться. Правительство и ФИДЕС называют их "антивоенными митингами", подчеркивая, что на предстоящих выборах "будет решаться вопрос о войне и мире".

Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, назначены на 12 апреля. Возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - ведут борьбу с оппозиционной партией "Тиса". Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.