США вынуждают Боливию признать КСИР "террористической группировкой"

США оказывают давление на власти Боливии, чтобы вынудить их признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) "террористической группировкой" и выслать якобы находящихся в стране иранских шпионов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также Вашингтон пытается заставить Ла-Пас признать террористическими объединениями ливанскую организацию "Хезболлах" и радикальное палестинское движение ХАМАС. По данным агентства, соответствующие просьбы передаются конфиденциально по дипломатическим каналам. Представители Госдепа и разведки США посещали Ла-Пас в январе для обсуждения этих вопросов.

Как пишет агентство, с 2006 года страной руководили политики левых убеждений, которые считали Иран партнером в противостоянии США. Смену власти в Боливии, где в октябре 2025 года во втором туре президентских выборов победил центрист Родриго Пас, американские чиновники рассматривают как "уникальную возможность", уточняет Reuters.

Давление на власти Боливии является частью более широкой кампании США по сокращению возможностей для Ирана в регионе. В 2025 году Эквадор признал КСИР, ХАМАС и "Хезболлах" террористическими организациями, а власти Аргентины присвоили такой статус подразделению КСИР "Аль-Кудс", пишет агентство. В США также обсуждают возможность обратиться с аналогичными требованиями к властям Перу, Чили и Панамы.