У Европейского союза есть подписанное соглашение о том, что при необходимости войска будут отправлены на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет», — цитирует его РИА Новости.

6 января сообщалось, что «коалиция желающих» на встрече в Париже подписала декларацию о размещении войск на Украине в случае заключения мира.

Затем издание Politico писало, что Соединённые Штаты не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи «коалиции желающих».

Отмечается, что из документа также убрали положения об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил на Украине.