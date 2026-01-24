Более 60% немцев воспринимают Трампа как угрозу для Германии

Более 60% жителей Германии заявили, что воспринимают президента США Дональда Трампа скорее как угрозу для ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 61% респондентов заявил, что с большей вероятностью усматривают в Трампе угрозу для Германии. Только 24% опрошенных по-прежнему видят в нем скорее союзника. Еще 15% не стали отвечать на поставленный вопрос.

По сведениям социологов, 52% немцев полагают, что правительству Германии следует занять более жесткую позицию в отношениях с Трампом. 31% призывает к более тесному сотрудничеству, 17% не стали высказывать свою точку зрения на этот счет.

Опрос проводился с 22 по 23 января. В нем приняли участие 1 004 человека.