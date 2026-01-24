Bild: более 60% немцев воспринимают Трампа как угрозу для Германии

ТАССиещё 1

Более 60% жителей Германии заявили, что воспринимают президента США Дональда Трампа скорее как угрозу для ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Более 60% немцев воспринимают Трампа как угрозу для Германии
© ТАСС

По его данным, 61% респондентов заявил, что с большей вероятностью усматривают в Трампе угрозу для Германии. Только 24% опрошенных по-прежнему видят в нем скорее союзника. Еще 15% не стали отвечать на поставленный вопрос.

По сведениям социологов, 52% немцев полагают, что правительству Германии следует занять более жесткую позицию в отношениях с Трампом. 31% призывает к более тесному сотрудничеству, 17% не стали высказывать свою точку зрения на этот счет.

Опрос проводился с 22 по 23 января. В нем приняли участие 1 004 человека.