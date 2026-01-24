WSJ: в Европе сомневаются в нормализации отношений с США из-за Гренландии

В европейских странах сомневаются в возможности нормализации трансатлантических отношений и в том, что президент США Дональд Трамп не вернётся к угрозам в адрес Гренландии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«В европейских столицах мало уверенности в том, что трансатлантические отношения вернутся к норме или что Трамп в конечном итоге не возобновит свои угрозы в отношении Гренландии», — указано в статье.

Газета также отмечает, что многие жители Гренландии указывают на отсутствие попыток со стороны Трампа обосновать американские планы в отношении острова с точки зрения воли и благополучия его населения.

Ранее в Белом доме заявляли, что Европа движется по пути саморазрушения.

Кроме того, экс-председатель Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что трансатлантические отношения между США и Европой в том виде, в каком они были десятилетиями, умерли.