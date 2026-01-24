Стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса может пройти на следующей неделе в Абу-Даби, пишет Axios.

© Global look

По данным портала, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января прошли «позитивно и конструктивно».

Уполномоченные лица объявят о результатах в столицах стран, участвующих в переговорах, уточнил собеседник издания.

Раскрыты детали о переговорах РФ и Украины в Абу-Даби

Журналисты заметили, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться на следующей неделе в Абу-Даби.