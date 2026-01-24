Орбан: Россия не позволит НАТО приблизиться вплотную к ее границам

НАТО должна признать, что Россия не позволит альянсу приблизиться вплотную к ее границам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

© Global look

Он предложил альянсу договориться о том, как Украине снова стать буферным государством.

«Мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством», — сказал Орбан.

В ноябре прошлого года на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, прошли артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Целью учений была отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

США назвали Россию главной угрозой для НАТО

В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами национальных интересов. 2 октября в ходе своего выступления на Валдае российский лидер отметил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».