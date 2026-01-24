Литва приостановила въезд грузовиков на границе с Белоруссией

Литовская сторона временно приостановила пропуск грузовых автомобилей через пограничный пункт «Мядининкай» (сопредельный белорусскому «Каменному Логу»).

Об этом написали в пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии.

Причиной приостановки стали технические неполадки на территории Литвы: у местных таможенников возникли проблемы с работой программного обеспечения баз данных.

По предварительным оценкам белорусского ведомства, вынужденный простой большегрузов продлится как минимум до 20:00.

При этом отмечается, что технический сбой затронул исключительно коммерческие перевозки.

«Оформление легкового транспорта и автобусов продолжается в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

В декабре Литва предложила Белоруссии провести переговоры по пограничному урегулированию на уровне послов по особым поручениям.