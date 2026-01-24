В ЕС ждут новых угроз Трампа из-за Гренландии

В ЕС считают, что отношения с Вашингтоном далеки от нормализации на фоне временного затишья вокруг суверенитета Дании и Гренландии. Президент США Дональд Трамп в любой момент может вновь поднять «гренландский вопрос», пишет Wall Street Journal.

Издание передает слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, заявившего, что речь сейчас идет не только о самом крупном в мире острове.

«Речь о мировом порядке, принципах, на которых выстроен западный мир и альянс. Их нельзя подвергать риску», — отметил он.

Но в ЕС сейчас не уверены, что трансатлантические отношения вернутся к норме, отмечает Wall Street Journal. В Брюсселе беспокоятся, что Трамп в любой момент может возобновить атаки и потребовать аннексии Гренландии.

Ранее сообщалось, что в рамках «женского исхода» гренландки начали массово покидать небольшие поселки острова.