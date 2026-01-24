В ЕС отпраздновали победу над Трампом и пообещали льстить ему с «пистолетом в кармане»

В Западной Европе празднуют победу над президентом США Дональдом Трампом, которому не удалось аннексировать Гренландию из-за «твердости, готовности и единства» Брюсселя и Лондона. В ЕС и Британии поняли, что политика лести в адрес президента США Дональда Трампа потерпела крах. Ему можно и нужно льстить, но только с «пистолетом в кармане», заявил источник The New York Times.

Автор аналитической заметки — Стивен Эрлангер — ссылается на высокопоставленного европейского чиновника, «выступившего анонимно, учитывая чувствительность американо-европейских отношений».

«Второе президентство Трампа научило Европу, что её первоначальная политика лести господину Трампу оказалась неудачной, и что отстаивать основные принципы жизненно важно», — сказал источник.

По его словам, Европа поняла, что немного лести — это нормально, «если у тебя есть пистолет в кармане».

Колумнист The New York Times пишет, что европейские лидеры долго надеялись, что Дональд Трамп отступит от своего намерения заполучить Гренландию «легким или трудным путём». Однако он не отступил, а пообещал ввести против стран-оппонентов ещё более строгие пошлины.

Тогда в ЕС подготовили ответ в размере 93 миллиардов евро —

контртарифы на американские товары. Это и стало «пистолетом в кармане», считает Стивен Эрлангер.

По его мнению, перспектива этих контртарифов встревожила рынки. Трамп понял, что в Западной и Северной Европе настроены серьёзно и отступил.

«Президент объявил о победе, но настоящим победителем в этом случае стали Европейский союз и НАТО, которые придерживались основного принципа — отсутствия изменений границ без согласия вовлечённых стран», — считает Эрлангер.

Он напомнил, что в пятницу Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что последние тарифные угрозы стали тактическим уроком для взаимодействия с США.