Раскрыты детали о переговорах РФ и Украины в Абу-Даби

Переговоры сторон по ситуации на Украине в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

24 января в Абу-Даби возобновились переговоры делегаций России и Украины. Источник РИА Новости сообщил, что новую встречу закрыли от прессы.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.