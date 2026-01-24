В Европе признали «заслуги» Трампа в создании нового миропорядка

Президент США Дональд Трамп за шесть дней создал новую реальность. Его вызывающее поведение в истории с Гренландией показало, что отброшены в сторону нормы старого мирового порядка и исчезло трансатлантическое доверие с Европой, передает CNN со ссылкой на источники.

Авторы статьи заметили, что в 2025 году Трамп обострил и усложнил отношения с Европой, сократил помощь Киеву, начал вводить пошлины на товары близких партнеров и «обрушивать на них шквал злобных оскорблений в интернете и лично».

Собеседник телеканала уточнил, что реальность такого плана нередко бывает нестабильной.

«Это новая реальность, которая была создана. Реальность, которая очень часто бывает нестабильной», — пояснил источник.

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что трансатлантические отношения определенно получили серьезный удар за последнюю неделю.

Белый дом опубликовал изображение Трампа, идущего по Гренландии с пингвином

Экс-глава Совета ЕС Шарль Мишель уточнил, что трансатлантические отношения «в том виде, в каком мы их знали десятилетиями, мертвы».