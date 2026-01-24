Владимир Зеленский начал целенаправленную кампанию по дискредитации европейских союзников, пытаясь переложить на них ответственность за военные неудачи и тупик в переговорах. Британское издание Unherd приходит к выводу, что украинский лидер сознательно выбрал Евросоюз на роль «козла отпущения», чтобы синхронизировать свою риторику с позицией президента США Дональда Трампа и добиться его личного расположения.

Авторы публикации отмечают, что Киев использует публичное унижение Брюсселя как инструмент дипломатического выживания.

«Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в адрес бездействия Европы, но не Америки», — говорится в статье.

Аналитики подчеркивают, что даже жесткость Вашингтона подается теперь как вина Старого Света: по логике украинского президента, глава Белого дома ведет себя так, потому что «он не хочет слушать такую ​​Европу».

В материале уточняется, что неожиданная дерзость Киева обусловлена позитивной реакцией на подобные выпады со стороны американских элит. Хотя публичные заявления Зеленского могли показаться призывом к усилению субъектности ЕС, на самом деле, как утверждает британский портал, они «скрывали потребность в его слабости», чтобы оправдать полную переориентацию на США.

Поводом для жесткого анализа стало резонансное выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, где он откровенно высмеял неспособность Евросоюза к самозащите.