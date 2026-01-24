Американская делегация на трехсторонних переговорах по Украине в ОАЭ демонстрирует достойную выдержку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стартовал второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Раскрыты детали второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.