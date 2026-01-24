Раскрыто имя «главного советника» Трампа в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является «главным советником» президента США Дональда Трампа в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники из окружения генсека.

По мнению собеседников агентства, именно благодаря талантам Рютте Трамп, вероятно, смягчил риторику в отношении Гренландии и финансовых пошлин для Европы. В обмен европейские лидеры лишь согласились на обсуждение возможного присутствия США на острове.

Источники отметили, что 14 лет на посту премьер-министра Нидерландов научили Рютте находить компромиссы и заключать сделки.

По словам доцента Лейденского университета (Нидерланды) Эрнста Дийксхорна, Рютте лучше всех понимал принцип «подводного плавания» в отношениях с Трампом: нужно оставаться под водой, не создавать волн и всплывать на поверхность лишь тогда, когда это необходимо для достижения результата.

Марк Рютте возглавил НАТО 1 октября 2024 года. С 2010 по 2024 год он был премьер-министром Нидерландов.

