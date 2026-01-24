США угрожали расправой преемнице Мадуро за отказ от сотрудничества

Новая глава Венесуэлы, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес рассказала, что США угрожали ей расправой за отказ сотрудничества после похищения главы государства Николоса Мадуро и его супруги. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

По ее словам, после захвата Мадуро американцы дали ей и главе МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу 15 мин на ответ на вопрос, будут ли они сотрудничать с США, и в случае отрицательного ответа, с ними бы расправились.

«Угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента», — сказала она.

Родригес заявила, что сначала ей сообщили, что Мадуро и его жены уже нет в живых, о том, что они взяты в заложники, она узнала позже. Преемница Мадуро отметила, что угрозы и шантаж до сих пор продолжаются.

Ранее сообщалось, что временная глава Боливарианской Республики еще до захвата президента Николаса Мадуро Соединенными Штатами тайно вела переговоры с Вашингтоном.