В Польше оценили вероятность вступления Украины в ЕС в 2027 году

Вступление Украины в ЕС в 2027 году крайне малоправдоподобно, рассказал в эфире радиостанции RMF FM вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Якуб Брудзиньский.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, что на встрече лидеров ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины.

Согласно документу, Брюссель принимает все требования Украины: $800 млрд, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года.

«Наблюдая за происходящим на Украине, мне кажется это крайне малоправдоподобным. Украина, чтобы вступить в ЕС, должна соответствовать определенным стандартам и выполнять определенные условия», — заметил политик.

По его словам, на фоне текущей ситуации вступление Украины в ЕС «не в национальных интересах Польши».

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против «быстрой дорожки» для вступления Украины в ЕС. Он отметил, что критерии вступления должны быть выполнены, условия должны быть одинаковыми для всех.