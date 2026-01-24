Переговоры с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет портал L`Antidiplomatico.

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби проходит 23-24 января. Москва направила на встречу представителей силовых ведомств, США — спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа, Украина — главу СНБО Рустема Умерова.

«В Абу-Даби совершается очень важный шаг: прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и тайном признании того, что без Вашингтона ничего нельзя решить, а без Москвы ничего нельзя урегулировать», — отметил автор статьи.

По словам обозревателя, в текущем сценарии ЕС остается в стороне и должен признать, что исход конфликта, происходящего на его континенте, все чаще решается без его участия.

Раскрыты детали второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

Ранее сообщалось, что в ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Стороны обсудят судьбу заблокированных в США суверенных российских активов.