Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие парламентские выборы и стремлении добиться смены правительства страны.

"Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель - получить финансирование и как можно скорее пробиться в Европейский союз", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Как член Европейского союза Венгрия имеет право сказать "нет". Наше патриотически настроенное правительство ясно заявляет: "Нет

"Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей направлялись на Украину, и мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну", - отметил премьер.

Он подтвердил, что Венгрия, несмотря на попытки оказать на нее давление, не будет принимать участия в финансировании Украины.

"Мы направляем ясный сигнал Брюсселю и Киеву: мы не будем платить!" - заключил Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, назначены на 12 апреля. Возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - Христианско-демократическая народная партия - ведут борьбу с оппозиционной партией "Тиса". Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.