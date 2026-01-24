Глава МИД Эстонии захотел заставить Россию «заплатить» за удар по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал заставить Россию «заплатить» за массированные удары по территории Украины. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, реакция союзников Украины на удары ВС РФ должна оставаться «непоколебимой».

«Нам необходимо усилить давление с помощью более жестких санкций и более строгих ограничений в отношении России, одновременно наращивая поддержку Украины. Россия должна заплатить», — написал Цахкна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил недовольство массированным ударом ВС РФ по территории республики, пока параллельно идут трехсторонние переговоры в Абу-Даби.