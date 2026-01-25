Появились подробности о резиденции в Абу-Даби, где проходили переговоры по Украине

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби велись в резиденции Каср аш-Шати, которой нет на карте. Об этом сообщает ТАСС.

"В отличие от президентского дворца Каср аш-Ватан, эта резиденция закрыта для посещений, не нанесена на карты и используется для важных дипломатических встреч", - говорится в материале.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы "буферных зон" и "различные механизмы контроля", а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.