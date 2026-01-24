Раскрыт самый сложный вопрос в переговорах по Украине в Абу-Даби

Вопрос территорий остается самым сложным на трехсторонних переговорах по мирному урегулированию с участием России, США и Украины в Абу-Даби.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Этот вопрос остается самым сложным. Для России важен вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби проходят в различных форматах. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.

Российская делегация покинула гостиницу в Абу-Даби перед вторым днем переговоров

23 января в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.