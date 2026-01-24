Двойные стандарты в области международного права, которых придерживается глава евродипломатии Кая Каллас, вызывают отвращение, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне чиновница написала, что Евросоюз выделил первые 10 млн евро на «Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине».

«Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС! это не приносит пользы украинскому народу, а продлевает его страдания», — разъяснил Мема.

По его оценке, если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец противостоянию, а не подливать масла в огонь.

Политик резюмировал, что главе евродипломатии следует либо заключить мир, либо покинуть свой пост.

Ранее Мема сообщил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо объединить усилия с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ради восстановления диалога с Россией.

По его мнению, для урегулирования на Украине «необходимо европейское лидерство», работающее в направлении деэскалации.