В США отменили 12 тыс. авиарейсов из-за снежной бури

В США на этих выходных мощный снежный шторм вызвал отмену примерно 12 тысяч авиарейсов, а также массовые отключения электричества в ряде штатов.

Около 12 тысяч авиарейсов были отменены на территории США из-за сильной снежной бури, передает Associated Press. Агентство отмечает, что рейсы должны были вылететь в течение выходных, но погодные условия сделали это невозможным.

По данным агентства, предупреждение о шторме было объявлено для более 40% населения страны, что составляет около 140 миллионов человек.

В этом списке оказались жители от штата Нью-Мексико до северо-восточного побережья США. К утру субботы было зафиксировано более 112 тысяч случаев отключения электричества, из них 55 тысяч в Техасе, свыше 13 тысяч в Луизиане и более 11 тысяч в Нью-Мексико.

Ранее телеканал ABC сообщал, что чрезвычайное положение объявили не менее 18 штатов США на фоне надвигающейся стихии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии мощной снежной бури в США отменено более 8,3 тыс. рейсов и объявлено чрезвычайное положение в 18 штатах.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома и предложил использовать это время для повышения демографии.

Власти США приняли решение о закрытии Национального центра атмосферных исследований в Колорадо, который они назвали одним из главных источников климатического паникерства.