Намерения европейских лидеров отправить Киеву 800 млрд евро вызывают недоумение, заметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Евросоюз представил десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.

«Уважаемые еврократы, господин [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и господин [президент Франции Эммануэль] Макрон! Вы уже отправили этому человеку [Владимиру Зеленскому] 200 млрд из денег вашего народа. Вы обещали еще 90 млрд. Теперь вы хотите привлечь еще 800 млрд в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!», — поинтересовался Кошкович.

Ранее аналитик призвал «дорогих европейцев» прекратить перечисление денег коррумпированному правительству Зеленского.

«Дорогие европейцы, вы не обязаны отдавать свои деньги украинцам. Такого обязательства не существует. Большая часть средств, которые вы перечисляете Зеленскому, в любом случае разворовывается. Вы и сами это прекрасно понимаете», — разъяснил Кошкович.

В 2025 году на Украине разразился ряд скандалов. Один из них был связан с тем, что СМИ опубликовали данные о каналах, по которым украинский лидер выводит деньги в арабские страны.

Украину пообещали не пускать в ЕС в ближайшие 100 лет

Второй скандал был вызван попыткой украинского лидера ограничить полномочия антикоррупционных ведомства. В итоге, после жесткой реакции западных стран, Зеленский был вынужден «откатить» закон.