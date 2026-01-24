Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением после массированного комбинированного удара ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. Глава киевского режима сообщил о поражении энергетических объектов в столичном регионе и призвал Вашингтон соблюдать достигнутые договоренности в области ПВО.

В своем официальном Telegram-канале Зеленский привел детали ночной атаки: «Выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика».

Зеленский сделал особый акцент на необходимости жесткой реакции, напрямую обратившись к американской администрации: «Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Мы обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе касательно ПВО». По словам Зеленского, «каждая ракета к Patriot и NASAMS помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы».

Зеленский прокомментировал массированные ночные удары по Украине

Под огнем оказались Киев, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Ранее сообщалось, что Чернигов полностью обесточен. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях, что в украинской столице после ночного удара снова около 6000 домов остались без отопления. Многие жители Киева ночевали в метро.