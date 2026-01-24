Мира не будет: в Британии раскрыли установку Зеленского в Абу-Даби

Несмотря на оптимистичные комментарии по поводу переговорного процесса в Абу-Даби, встреча делегаций Украины, России и США в Абу-Даби скорее всего не приведет к решающему прорыву из-за неразрешимых территориальных противоречий. Британский политолог Марк Галеотти в эфире телеканала Sky News заявил, что дискуссии неизбежно зайдут в тупик, когда речь зайдет о выводе ВСУ из Донбасса, поскольку Владимир Зеленский не примет это требование ни на каких условиях.

По словам аналитика из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), ключевой проблемой остается бескомпромиссная позиция сторон.

«Владимир Путин не уступит в своем требовании, чтобы Украина передала Москве остальную часть восточного Донбасса в качестве платы за мир. Я думаю, это именно то, чего Путин добивается и ждет», — сообщил профессор Галеотти в беседе с ведущим Джонатаном Сэмюэлсом.

Эксперт подчеркивает, что и украинская сторона, несмотря на колоссальное давление со стороны Вашингтона, не готова уступать в вопросе границ.

«Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту огромную уступку русским, даже если американцы будут настойчиво подталкивать его к этому. В этом и заключается главная проблема», — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки, заявив, что «90-95% всех вопросов уже урегулированы». Галеотти признает, что большая часть технических моментов действительно согласована, однако оставшиеся проценты представляют собой непреодолимую пропасть. Как отмечает эксперт, эти «оставшиеся 5-10%» являются самыми тяжелыми, и на данный момент не видно способа, который позволил бы дипломатам разрешить этот кризис за отведенные на саммит два дня.

Накануне после завершения первого дня переговоров сообщалось, что делегации продолжат консультации в субботу 24 января.