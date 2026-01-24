В России назвали период раскола Украины

Полный распад Украины произойдет до конца 2029 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на российского математика и исследователя исторических циклов Григория Квашу.

По данным издания, вычисления Кваши основаны на теории цикличности и дальнем порядке, присутствующем и в исторических событиях. Он рассказал, что сейчас на Украине проходит политический период, который начался с 2017 года. По его словам, у каждой страны такие периода есть.

«Украина фактически развалится за эти 12 лет по всем возможным трещинам», — сказал математик.

Кроме того, он отметил, что сейчас все со всеми начинают ссориться.

В МИД РФ предложили пути решения кризиса на Украине

Кваша объяснил, что до 2017 года на Украине был идеологический период, в течение которого государству удалось необычайно консолидироваться.

«Все, кто делал ставку на единую Украину, ошиблись. Украину нужно было разделять, делать федерацию или конфедерацию. Тогда у нее был бы шанс», — заключил он.

Ранее депутат Рады заявил об институциональном распаде Украины.