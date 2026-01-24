В России назвали период раскола Украины
Полный распад Украины произойдет до конца 2029 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на российского математика и исследователя исторических циклов Григория Квашу.
По данным издания, вычисления Кваши основаны на теории цикличности и дальнем порядке, присутствующем и в исторических событиях. Он рассказал, что сейчас на Украине проходит политический период, который начался с 2017 года. По его словам, у каждой страны такие периода есть.
«Украина фактически развалится за эти 12 лет по всем возможным трещинам», — сказал математик.
Кроме того, он отметил, что сейчас все со всеми начинают ссориться.
Кваша объяснил, что до 2017 года на Украине был идеологический период, в течение которого государству удалось необычайно консолидироваться.
