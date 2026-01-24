Иран пригрозил считать любое нападение на страну тотальной войной

Иран будет рассматривать любое нападение как тотальную войну против страны. С таким предупреждением выступил высокопоставленный иранский чиновник на фоне ожидающегося прибытия в регион ударной группы американского авианосца и других военных сил США.

© Global look

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам источника агентства, военное присутствие Соединённых Штатов усилилось на фоне обострения напряжённости.

«Это военное наращивание, мы надеемся, что оно не предназначено для реального противостояния, но наши военные готовы к худшему сценарию», — сказал иранский чиновник на условиях анонимности, добавив, что в стране введён режим повышенной готовности.

Он также подчеркнул, что Тегеран не будет делать различий между возможными форматами удара.

«На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную — как тотальную войну против нас. И мы ответим самым жёстким образом», — сказал собеседник агентства.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай».

Он также выразил мнение, что пришло время искать новое руководство в Иране.

В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи подчеркнул, что считает Трампа виновным в человеческих жертвах, разрушениях и клевете в отношении страны.