"Хотят нас убрать": Орбан пригрозил Киеву болезненным ударом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким заявлением о роли Украины в текущем политическом противостоянии внутри Европы. Глава правительства утверждает, что Киев рассматривает Будапешт как ключевое препятствие на пути к членству в Евросоюзе и стремится нейтрализовать это влияние. В ответ он пригрозил заблокировать выделение денег Украины через Евросоюз.

В своем официальном аккаунте в соцсети Х политик подчеркнул, что «Украина видит в нас преграду, стоящую между ними и членством в ЕС. Они хотят убрать нас со своего пути». Орбан добавил, что его администрация продолжит придерживаться патриотического курса, где интересы собственного народа стоят на первом месте без каких-либо исключений.

«Другие страны могут бросать деньги Украине, если хотят. Только не через Евросоюз и не за наш счет», — констатировал премьер.

По его словам, грядущее голосование в стране имеет значение, выходящее далеко за пределы национальных границ, поскольку Будапешт намерен и далее говорить «нет» вступлению Украины в объединение и использованию венгерских средств.

Парламентские выборы в Венгрии официально назначены на 12 апреля 2026 года. Ранее президент страны Тамаш Шуйок подтвердил эту дату, фактически запустив полномасштабную избирательную кампанию, в которой основным соперником действующей власти выступает партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.