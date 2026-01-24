Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в состоянии, близком к панике, осознавая критичность своего положения и вероятный исход трёхсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби.

В эфире YouTube-канала отставной офицер отметил, что Зеленский и его команда не хотели бы участвовать в этой встрече, но вынуждены это делать. По мнению Дэвиса, за столом переговоров находятся не три равных партнёра, а лишь два старших, которые предъявят третьему ультимативные условия.

Военный эксперт связал доминирующую позицию России на переговорах с её успехами на поле боя, что, по его словам, приближает киевский режим к ответственности за преступления, совершённые за время спецоперации.

Истерику Зеленского в Давосе объяснили

Дэвис подчеркнул, что у России есть реальные рычаги влияния, тогда как у США их нет, и украинской стороне, вероятно, придётся держать ответ за свои действия.