Белый дом: Европа медленно убивает сама себя

Европа «убивает сама себя», считает заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox News.

© nsn.fm

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа переживает энергетический коллапс, а большинство стран региона не смогли бы нормально функционировать без военной поддержки Вашингтона.

Миллер назвал критику Трампа «одним из наиболее важных заявлений, когда-либо сделанных американскими президентами» о Европе.

«Европа медленно убивает себя, поскольку душит свою энергетику мерами регулирования и становится зависимой от нефункционирующей зеленой энергетики и других стран. Европа убивает себя безответственной миграционной политикой», - отметил замглавы аппарата Белого дома.

В Нидерландах предупредили ЕС о «трех бурных годах» из-за Трампа

Также Миллер обратил внимание, что регион годами не инвестирует в свои вооруженные силы и использует США, чтобы они субсидировали оборону Европы.