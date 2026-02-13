Единственный вид спорта, в который сыграли на Луне

Человек стремится перенести элементы своей культуры, пусть и в минимальной форме, даже на расстояние почти 400 тысяч километров от Земли. Так, в 1971 году на поверхности Луны сыграли в гольф. Подробнее об этом легендарном событии в истории космонавтики читайте в материале «Рамблера».

© Jack Schmitt/Zuma/TACC

Как гольф оказался в космической программе?

Миссия «Аполлон-14» стартовала в январе 1971 года и стала третьей успешной высадкой людей на Луну. Командир экипажа Алан Шепард к тому моменту уже был легендой американской космонавтики: именно он стал первым американцем, побывавшим в космосе. Для Шепарда этот полет стал долгожданным возвращением в активную летную работу после длительных проблем со здоровьем. Космонавт в честь этого хотел сделать что-то запоминающееся. Будучи заядлым любителем гольфа, выявил инициативу ударить по мячу.

Несмотря на кажущуюся спонтанность, эпизод был согласован с НАСА. Агентство тщательно контролировало вес и назначение каждого предмета, доставляемого на Луну. Удар по мячу рассматривался как краткая демонстрация физики лунной поверхности, а не как развлекательное мероприятие.

Самодельная клюшка и строгие правила НАСА

Клюшка не была полноценным спортивным инвентарем. Это был импровизированный инструмент: головка клюшки для гольфа была прикреплена к стандартному геологическому инструменту — ручке для отбора образцов. Мяч был обычным гольф-мячом, привезенным с Земли.

Как выглядел «лунный гольф»?

Шепард смог сделать два удара. Из-за громоздкого скафандра он бил одной рукой, что само по себе усложняло задачу. При этом слабая лунная гравитация — примерно в шесть раз меньше земной — позволила мячу пролететь значительно дальше, чем на Земле.

В прямом эфире астронавт пошутил, что мяч улетел «на мили и мили». Последующие расчеты и анализ видеозаписей показали, что реальная дистанция составила десятки метров, что все равно впечатляет с учетом условий.

Почему именно гольф, а не другой спорт?

Гольф оказался идеальным вариантом, потому что:

там не нужно активно бегать;

требуется минимум оборудования;

легко демонстрирует влияние гравитации;

безопасен в условиях ограниченной подвижности.

Другие виды спорта в условиях Луны были бы либо слишком энергозатратными, либо небезопасными. Поэтому гольф остался единственным подходящим видом спорта.

Как отреагировали на Земле?

Эпизод с гольфом быстро стал одним из самых запоминающихся моментов всей программы «Аполлон». Для НАСА это был удачный момент с точки зрения популяризации науки: короткий эпизод наглядно демонстрировал действие физических законов и делал космические исследования более понятными широкой аудитории.

Что стало с мячом и клюшкой?

Мяч остался на Луне — как и большинство предметов, использованных в ходе миссии. Самодельная клюшка, точнее ее рукоять, также осталась на поверхности. Сегодня они считаются частью исторического наследия космической эры.

Был ли это спорт в строгом смысле?

С формальной точки зрения — нет. Это не было соревнование, не было правил или счета. Однако в историческом контексте именно этот эпизод считается первым и пока единственным случаем спортивного действия на поверхности другого небесного тела.

