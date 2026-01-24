Владимир Зеленский начал паниковать из-за трёхсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби.

Об этом сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«За этим столом не три равноправных партнёра... Зеленский осознаёт это и находится в состоянии, близком к панике», — подчеркнул эксперт.

По информации Reuters, на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби Россия опирается на «анкориджскую формулу», суть которой заключается в мирном урегулировании, основанном на двух ключевых пунктах: Россия получает контроль над всей территорией Донбасса; на других участках фронта боевые действия прекращаются, а линия разграничения закрепляется по текущему положению.