Пентагон: союзники США должны защищаться сами
Союзники США в Европе, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове должны взять на себя основную ответственность за поддержание собственной безопасности. Об этом говорится в новой Стратегии национальной обороны США, обнародованной в пятницу Пентагоном.
Как отмечается в этом документе, американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом намерена оказывать нажим на союзников и партнеров, чтобы они, по сути, взяли на себя решение задачи обеспечения собственной обороны.
"В этих целях [Военное] министерство [США] сделает приоритетом укрепление инициатив для союзников и партнеров, чтобы они взяли на себя первоочередную ответственность за собственную оборону в Европе, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове - при ключевой, но ограниченной поддержке со стороны американских сил", - подчеркивается в стратегии.