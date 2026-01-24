Пентагон: союзники США должны защищаться сами

Союзники США в Европе, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове должны взять на себя основную ответственность за поддержание собственной безопасности. Об этом говорится в новой Стратегии национальной обороны США, обнародованной в пятницу Пентагоном.

Как отмечается в этом документе, американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом намерена оказывать нажим на союзников и партнеров, чтобы они, по сути, взяли на себя решение задачи обеспечения собственной обороны.