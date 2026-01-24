США опубликовали новую Национальную стратегию обороны

Министерство обороны США заявило во влиятельном стратегическом документе - Национальной стратегии обороны, что главная цель американских вооруженных сил теперь сосредоточена не на Китае, а внутри страны и в Западном полушарии.

Приоритеты изложены в докладе "Национальная стратегия обороны" 2026 года, который был опубликован в пятницу. До этого последний раз он публиковался в 2022 году. Свежий документ значительно отличается от ключевых установок Пентагону, данных во время правления администрации Байдена, и усилия военного ведомства отныне будут направлены внутрь страны - в части обеспечения безопасности границы США и борьбы с наркотиками, сообщает NBC News. В документе говорится, что страна не преследует изоляционистскую повестку, но уточняется, почему США хотят, чтобы союзники делали больше, в то время как армия будет сильнее сосредоточена на внутренних проблемах.

Первый приоритет - основное внимание уделяется разделу о том, что США больше не намерены уступать ключевые территории в Западном полушарии, и о том, как Пентагон предоставит президенту Дональду Трампу "достоверные варианты для гарантии военного и коммерческого доступа США к ключевым территориям от Арктики до Южной Америки, особенно к Гренландии, в Американском заливе и Панамском канале".

"Мы обеспечим, чтобы доктрина Монро была соблюдена в наше время", - говорится в докладе со ссылкой на доктрину внешней политики XIX века, утверждающую, что сфера влияния США распространяется на все Западное полушарие.

Второй приоритет для Пентагона теперь - Китай, который в отчете 2022 года был охарактеризован как самый значимый стратегический конкурент США. В новом докладе говорится, что Штаты не стремятся "задушить или унизить" Китай, и должны сдерживать Пекин "силой, а не конфронтацией". В нем идет речь о том, что Пентагон "обеспечит военную мощь для дальновидной и реалистичной дипломатии президента Трампа, тем самым создав условия для баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе, который позволит всем нам, США, Китаю и другим странам в регионе наслаждаться достойным миром".

Третий приоритет Пентагона - увеличить распределение бремени на военные нужды между союзниками, включая Канаду и Мексику в Западном полушарии, а также европейцев в Старом свете.

Четвертый приоритет - восстановление оборонной промышленной базы. Москва упоминается в докладе относительно кратко. Россия описывается как "устойчивая, но управляемая угроза для восточных членов НАТО в обозримом будущем". В докладе говорится о том, что Пентагон обеспечит "готовность американских сил к защите от российских угроз на территории США".

Этот доклад появился в то время, когда Трамп пытается положить конец конфликту на Украине, который он неоднократно обещал закончить в первый день своего второго срока или даже до вступления в должность. А также после ареста ныне свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами и стремления Трампа приобрести Гренландию, хотя он заявил, что не будет применять силу для достижения этой цели. В отличие от предыдущих отчетов по национальной оборонной стратегии при республиканских и демократических президентах, версия 2026 года нарочито политична, с акцентом как на президента Джо Байдена, так и на предыдущие администрации, отмечают наблюдатели.