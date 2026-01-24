США назвали Россию главной угрозой для НАТО
В обновлённой Стратегии национальной обороны США Российская Федерация обозначена как постоянная угроза для восточного фланга НАТО. Соответствующий документ был опубликован Пентагоном.
В тексте стратегии утверждается, что Москва останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем.
Эта формулировка закрепляет восприятие РФ как ключевого вызова безопасности для блока.
