Трамп появился с пингвинами в Гренландии

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение, на котором президент США Дональд Трамп появляется вместе с пингвинами. Фото появилось в аккаунте в соцсети Х.

«Обнимите пингвина», — говорится в посте.

На картинке видно, как американский лидер идёт по снегу вместе с птицами, держащими в руках флаг Соединённых Штатов. Все вместе они направляются в сторону Гренландии, о захвате которой ранее говорил Трамп.

