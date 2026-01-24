Трамп заявил о безоговорочной поддержке конгрессвумен Луны на выборах

Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру члена нижней палаты конгресса Анны Паулины Луны на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент. Глава государства опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что Луна является настоящей патриоткой движения «Америка превыше всего». Также хозяин Белого дома отметил выдающуюся работу законодателя по защите интересов жителей 13-го избирательного округа штата Флорида.

«Анна Паулина Луна — очень хороший друг, боец и победитель, и она пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой во время переизбрания», — написал американский лидер.

8 января Луна сообщила, что направила депутатам Государственной думы РФ официальное приглашение посетить столицу США для участия в переговорах. Предполагалось, что российские парламентарии посетят Вашингтон до конца текущего месяца, пишет RT.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса США запланированы на 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и 33 сенатора. Срок полномочий первых составляет два года, вторых — шесть лет.