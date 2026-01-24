Глава минфина Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером американского государства на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. Об этом чиновник сказал в интервью правому активисту Джеку Пособецу, передает Politico.

Бессент также отметил, что Канада обладает важными природными ресурсами. По словам министра, жители Альберты - очень независимые люди, и сейчас "ходят слухи" о возможном проведении референдума.

"Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединенных Штатов", - сказал глава Минфина США. В 2025 году американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канаде следует стать 51-м штатом.

По его словам, США нет смысла "субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год", если она не станет американским штатом. В декабре в провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады.

Теперь авторам инициативы предстоит собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Они утверждают, что выход провинции из состава страны готовы поддержать не менее 240 тысяч жителей. Однако общественники столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, который называет своих оппонентов "сепаратистами".