KLM приостановила полеты над странами Ближнего Востока

Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты над несколькими странами Ближнего Востока на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщил портал NU.nl.

По его данным, KLM не выполняет рейсы над воздушным пространством Ирана, Ирака, Израиля, а также ряда государств Персидского залива. В связи с этим отменены или приостановлены полеты в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив.

В авиакомпании заявили, что решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей и будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации в регионе.