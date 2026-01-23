США могут блокировать Кубу

Власти США рассматривают возможность полной морской блокады Кубы для прекращения импорта нефти. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, Белый дом рассматривает этот вариант в качестве меры давления. Как сообщили источники, этот вариант пытаются продвигать госсекретарь США Марко Рубио и другие критики властей Кубы.

«Решение об одобрении этого шага еще не принято, но <...> он может стать одним из возможных вариантов действий, представленных президенту Дональду Трампу для принудительного свержения коммунистического правительства Кубы. Предотвращение поставок сырой нефти на остров стало бы шагом вперед», — сообщает издание.

Отмечается, что в администрации Трампа продолжаются дебаты о допустимости такой меры. В качестве одной из причин для опасений называется риск спровоцировать на Кубе гуманитарный кризис.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США хотят сменить власть на Кубе.