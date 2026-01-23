В Белом доме оценили первый день переговоров в ОАЭ

Первый день переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошёл продуктивно, заявил NBC News представитель Белого дома.

«Сегодняшняя трёхсторонняя встреча в Абу-Даби между представителями США, Украины и России была продуктивной», — сказал он.

Собеседник телеканала также подтвердил, что переговоры продолжатся завтра.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что трёхсторонние переговоры между представителями США, Украины и России, проходившие сегодня в Абу-Даби, завершились.

По данным Associated Press, делегации на встрече обсуждали урегулирование украинского конфликта в «самых разных форматах».